Vihreiden konkari Osmo Soininvaara: Ay-liike ei kykene uudistuksiin – ”Perustulon kannattajien tulisi hyväksyä ajatus vastikkeellisuudesta”

Politiikka

Vihreiden konkari Osmo Soininvaara: Ay-liike ei kykene uudistuksiin – ”Perustulon kannattajien tulisi hyväksyä

Kukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soininvaara

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensi vaalikaudelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä nykytilalle

Tavoitteena

Viisi kysymystä Osmo Soininvaaralle