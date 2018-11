Politiikka

Vihreät valitsi ”sydänten presidentin” vetämään vaali­vankkureita – Mutta voiko puolue nousta kolmen suuren jo

Tulos ei

Valintansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yliopistonlehtori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karimäki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen sijaan

Haavisto