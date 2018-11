Politiikka

on hyvä vaalikonekysymys?Ei ainakaan sellainen, johon kaikki vastaavat samalla tavalla. Silloin kysymys ei erottele vastaajia toisistaan eikä myöskään auta äänestäjää löytämään sopivaa puoluetta ja ehdokasta itselleen.Helsingin Sanomissa vaalikoneen laatiminen otetaan tosissaan. Esimerkiksi arvokysymyksiä on laadittu yhdessä tutkijoiden kanssa ja testattu moneen kertaan.Eri vaaleissa kysymysten laadinta aloitetaan monta kuukautta ennen vaaleja, pidetään ideointipalavereja ja tehdään taustatyötä.Silti toimituksessa ideoitu kysymys voi lässähtää tosielämään päästessään.Niin kävi nytkin.Etenkin terveyskysymyksemme epäonnistuivat. Olin ajatellut, että leikkausten siirtäminen ihmisistä kauemmas voisi jakaa mielipiteitä. Sairaaloiden karsiminen, erikoistuminen ja keskittäminen on myös iso vaaliteema. Lähinnä pelkäsin, että liian iso osa vaalikoneen vastaajista vastustaa lonkka- ja kaihileikkausten keskittämistä ja siitä koituvaa matkustamista. Toisin kävi – suurin osa vastaajista kannatti ajatusta. Eikä se tietysti väärin ole. Mutta kysymys ei toimi vaalikoneessa, jossa tarkoitus on erotella samalla ja eri tavalla ehdokkaita äänestäjää varten.Nyt kyseiseen leikkauskysymykseen on rakennettu sisään hieman enemmän ristiriitaa eli muistutettu leikkausmatkan pitenemistä. Ehkä kysymys nyt toimii paremmin? Voit käydä kokeilemassa sitä tämän jutun lopussa olevassa testissä.Jos kysymyksen laatu paranee, saattaa se päästä vielä HS:n vaalikoneeseen. Jos ei, kuihtuu se pois ja joutuu vaalikonekysymysten hautausmaalle.arvokkaampaa on palaute, jota HS:n lukijat lähettivät biopolttoainekysymyksestä. Se koettiin liian vaikeaksi ja sekavaksi. Samaa palautetta kertoo sekin, että yli kolmannes tuhansista testaajista oli valinnut vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Täydellisesti epäonnistunut kysymys.Lähettämänne palautteen pohjalta biopolttoainekysymystä on nyt muokattu uusiksi.kyselyssä on muitakin kysymyksiä, joita nyt testataan uusilla muotoiluilla. Lisäksi mukaan on laitettu kokonaan uusia kysymyksiä, etenkin siksi että teiltä lukijoilta tuli suorastaan vyörymällä erinomaisia kysymysehdotuksia.Auta siis Helsingin Sanomia testaamaan vielä uusi satsi vaalikonekysymyksiä ja täytä alla oleva kysymyspatteristo!Koska kyseessä on kysymysten testaaminen eikä vielä varsinainen vaalikone, mitään puolueita tai ehdokkaita testi ei ehdottele.Ja hei, jos mielessä pyörii erityisen hyvä kysmys (väitelauseen muotoon rakennettu) vanhustenhoidosta, ehdota sitä piia.elonen@hs.fiLähes kaikki ovat sitä mieltä, että vanhusten hoivaa pitää parantaa. Mutta mikä olisi kysymys, joka nimenomaan jakaisi mielipiteitä?Kiitos avusta jo etukäteen.