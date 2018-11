Lentäminen ja sokeri verolle, lisärahaa koulutukseen, lapsivähennys takaisin – oppositiopuolueet petailevat ensi vaalikautta varjobudjeteissaan

Politiikka

Lentäminen ja sokeri verolle, lisärahaa koulutukseen, lapsivähennys takaisin – oppositiopuolueet petailevat en

Eduskunta

Perussuomalaiset keventäisi tuloverotusta ja maahanmuuton kuluja

Säästöt

Vihreät haluaa leikata yritystukia ja satsata koulutukseen

Menopuolella

Vasemmistoliitto korottaisi yhteisöveroa ja peruisi lomarahaleikkaukset

Sdp:n ja vihreiden

Rkp tekisi perhevapaat 6+6+6 -mallilla ja nostaisi arvonlisäveroa

Menolisäykset

Kristillisdemokraatit haluaa perheille vauvarahaa sekä poistaa ay-jäsenyyden verovähennysoikeuden

Tulopuolella