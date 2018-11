Politiikka

Uusi väestöennuste julkistetaan perjantaina, eikä sitä ole koskaan ennen pelätty näin

julkistaa perjantaina väestöennusteen, jota on odotettu jo pitkään pelon sekaisin tuntein.Kolmen vuoden välein julkistettava tilasto antaa ainakin osittaisia vastauksia Suomen yhteiskunnan kannalta perimmäisiin kysymyksiin: Paljonko meitä on tulevaisuudessa? Riittääkö työikäisten suomalaisten määrä ylläpitämään hyvinvointivaltiota nykyisellä verotasolla?Ruuhkautuvatko koulut ja päiväkodit? Miten eläkejärjestelmä kestää? Olisiko maahanmuutolla pyrittävä korjaamaan Suomen väestörakennetta? Riittääkö asuntoja kaikille?Tänä vuonna ennusteeseen kohdistuu tavallistakin suurempi huomio, koska vauvojen syntymisen väheneminen on noussut edellisen ennusteen jälkeen suureksi huoleksi.Oheinen kuvio näyttää, miten syntyvyys Suomessa on kääntynyt jyrkkään laskuun. Vuosikymmenen alussa alkanut suuntaus on viime vuosina vain kiihtynyt eikä osoita mitään tasaantumisen merkkejä.parissa on jo etukäteen liikkunut tietoja siitä, että väestöennusteen vaikutukset Suomen yhteiskunnan kestokykyyn tulevat olemaan raskaat.Ennuste toimii pohjana ensi vuoden helmikuussa päivitettävälle kestävyysvajeelle, joka kertoo paljonko julkisten menojen arvioidaan pitkällä aikavälillä ylittävän julkiset tulot. Kestävyysvaje luo pohjan poliittiselle keskustelulle siitä, pitäisikö veroja nostaa tai julkisia palveluja ja tukia leikata.Vaikka Suomen talouden tila on nyt hyvä, väestöennusteen ja kestävyysvajeen takia keväällä aloittava hallitus voi joutua jakamaan kurjuutta edeltäjiensä tapaan.tulee tällä kertaa olemaan yksi huomattava puute. Alueellinen muuttoliike on syntyvyyden vähenemisen ohella toinen yhteiskuntaa raskaasti muokkaava tekijä, mutta sen osalta tietoja ei vielä saada.Vuoden 2017 muuttoliiketilastot ovat viivästyneet, ja sen takia väestöennuste julkistetaan nyt vain koko maalle, ei aluetasolla. Alueellisen väestöennusteen laatimisen Tilastokeskus on siirtänyt syksyyn 2019.