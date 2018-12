Politiikka

Eduskunta hyväksyi kiistellyn irtisanomislain äänin 102–72

äänesti tiistaina voimaan pitkin syksyä kuohuttaneen irtisanomislain, jonka tarkoituksena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä helpottamalla niiden mahdollisuutta irtisanoa työntekijöitä.Laki hyväksyttiin äänin 102–72. Tyhjää äänesti seitsemän, poissa oli 18 edustajaa.Kaikki tyhjää äänestäneet olivat Rkp:n kansanedustajia. Hallituksen rivit pitivät, ja kaikki paikalla olleet hallituspuolueiden kansanedustajat äänestivät lain puolesta.Asiasta tuli syksyllä pitkä vääntö hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välille. Kiista johti lakkoihin ja muihin työtaistelutoimiin. Kiista päättyi, kun hallitus suostui myönnytyksiin ja lain jatkovalmistelu tehtiin kolmikantaisesti.mukaan asiallista ja painavaa syytä koskevassa kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.Nykyinen laki korostaa henkilöperusteisessa irtisanomisessa kokonaisharkintaa, ja sama jatkuu myös tulevaisuudessa. Lakiin lisätään kuitenkin, että työntekijöiden lukumäärä on otettava kokonaisharkinnassa huomioon.Työttömyysturvalakia muutetaan lisäksi niin, että karenssia eli työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennetään nykyisestä 90 päivästä 60 päivään, jos työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Jos työntekijä irtisanoutuu itse, karenssi on edelleen 90 päivää.