Fakta

Runsaasti piristystä



Alle 18-vuotiaiden tulisi saada kofeiinia korkeintaan 50 milligrammaa vuorokaudessa, pohjoismainen riskinarviointi totesi viime vuosikymmenellä.



Sen verran kofeiinia saa desilitrasta suodatinkahvia. Tavallisessa kolmanneslitran tölkissä energiajuomaataas on kaksinkertainen määrä kofeiinia (105 milligrammaa) - ja lisäksi 14 sokeripalaa.



Valtion ravitsemusneuvottelukunta on suositellut, että alle 15-vuotiaat eivät joisi kofeiinipitoisia juomia.



Kofeiinia on myös kolajuomissa, joita ei myöskään suositella alle 15-vuotiaille.