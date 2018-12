Politiikka

Kirsi Karlamaa uuden liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi

on nimittänyt diplomi-insinööri Kirsi Karlamaan uuden liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi viiden vuoden määräajaksi. Hän aloittaa tammikuun alussa.Karlamaa siirtyy Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi Viestintäviraston pääjohtajan tehtävästä.Liikenne- ja viestintävirasto syntyy, kun siihen yhdistyvät viestintävirasto, liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja osa Liikennevirastosta. Uuden viraston nimi on Traficom.Karlamaa on työskennellyt vuodesta 2000 monipuolisesti erilaisissa johtamistehtävissä muun muassa taajuushallinto-toimialan ja Kyberturvallisuuskeskuksen johtajana.”Liikenne- ja viestintävirastossa huolehdimme liikenteen ja viestinnän toimivuudesta ja turvallisuudesta Suomessa. Luomme yhteistyöverkostoja ja mahdollistamme kokeiluja, joiden ansiosta syntyy liiketoimintaa sekä uusia palveluita kansalaisten ja yhteiskunnan hyväksi”, Karlamaa sanoo Viestintäviraston tiedotteessa.