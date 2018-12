Eduskunnalla on toinenkin istuntosali – budjettiviikolla kansanedustajien oma kuppila on täynnä elämää, juoruja ja työntekoa Kuppila on auki niin pitkään kuin istunto kestää, vaikka aamukahteen. Iltamyöhällä pöydissä syödään makkaraa, odotellaan puheenvuoroa, juoruillaan ja puhutaan politiikkaa.