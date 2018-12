Suomen New Yorkin pää­konsulin tapaus jäädytti välit ulko­ministeriössä – työn­tekijöiden mukaan ministeriössä on paha häirintä­ongelma Häirintä, kiusaaminen ja muu epäasiallinen käytös ovat ulkoministeriössä jatkuva ongelma, kertovat työntekijät. HS selvitti, mitä syytösten taustalla on. Tässä jutussa keskitytään myös tapaukseen, jota on käsitelty julkisuudessa vain vähän.