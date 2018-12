Suomen New Yorkin pää­konsulin tapaus jäädytti välit ulko­ministeriössä – työn­tekijöiden mukaan ministeriössä on paha häirintä­ongelma, HS selvitti, mitä ongelmien taustalla on Häirintä, kiusaaminen ja muu epäasiallinen käytös ovat ulkoministeriössä jatkuva ongelma, kertovat työntekijät. HS selvitti, mitä syytösten taustalla on. Tässä jutussa keskitytään myös tapaukseen, jota on käsitelty julkisuudessa vain vähän.