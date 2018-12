Alaisten nöyryyttämistä, huutamista, pelottelua ja väkisinsuutelua – Asiantuntijan mielestä ulkoministeriön ohjeet ulkoistavat vastuuta häirinnän uhrille

Politiikka

Alaisten nöyryyttämistä, huutamista, pelottelua ja väkisinsuutelua – Asiantuntijan mielestä ulkoministeriön oh

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

HS:n laaja artikkeli

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005944384.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koskinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koskisen

Koskinen