Keskusta on säästänyt ja säästänyt, nyt puolueen tarina on hukassa ja konkariehdokkaat vetäytyvät – mutta vielä joulupuurolla kajahtaa ”Porsaita Maurin oomme kaikki”

Fakta

Keski-Suomen vaalipiiri



Vaalipiiristä valitaan eduskuntaan kymmenen kansanedustajaa.



Keskusta on nyt piirin suurin puolue neljällä edustajalla. Sdp:llä on kaksi edustajaa.



Perussuomalaisten hajottua perussuomalaisilla on piirissä kaksi edustajaa, sinisillä ei yhtään.



Vihreät saivat viime vaaleissa ensi kertaa paikan, kun Touko Aalto valittiin eduskuntaan.



Kokoomus menetti yhden paikan ja sai läpi yhden edustajan, Sinuhe Wallinheimon.



Vasemmistoliitto menetti viime vaaleissa ainoan paikkansa.