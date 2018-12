Osassa Suomea jo lähes puolet asukkaiden tuloista koostuu sosiaalietuuksista – HS:n kokoamat kartat näyttävät kotikuntasi tilanteen

Politiikka

Osassa Suomea jo lähes puolet asukkaiden tuloista koostuu sosiaalietuuksista – HS:n kokoamat kartat näyttävät

Yli neljännes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS selvitti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kartta osoittaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eläköityminen

Ennen kaikkea

Erot

Alueellinen

Erojen kasvu