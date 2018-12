Oikeustieteilijät arvostelevat voimakkaasti salaista tiedustelua, josta ei koskaan kerrottaisi kansalaisille – eduskunta julkaisi tiedustelulakien asiantuntijalausunnot

Fakta

Valiokunnilla aikaa helmikuuhun



Eduskunnan hallintovaliokunta ja puolustusvaliokunta muokkaavat tiedustelulakien pykäliä kiireellä, sillä valiokunnilla on aikaa tehdä mietintö helmikuun 14. päivään mennessä.



Valiokuntien tehtävänä on lisätä kansalaisten oikeutta jälkikäteen tietää heihin kohdistuneesta tiedustelusta.



Taustalla on sosiaalidemokraattien ja hallituksen eduskuntaryhmien välillä tehty sopimus. Sen mukaan sosiaalidemokraatit antoivat tuen perustuslain kiireelliselle muuttamiselle, kun kansalaiset saavat oikeuden aina tietää itseensä kohdistuneesta tiedustelusta oli se tapahtunut tarkoituksella tai vahingossa.