yliopisto suhtautuu kaikkein kriittisimmin opetusministeriön ehdotukseen korkeakoulujen uusiksi rahoitusmittareiksi, joiden mukaan niille on määrä jakaa valtion perusrahoitusta vuodesta 2021 lähtien.Laaja lausuntokierros päättyi ennen joulua. Lopputulema on perin ristiriitainen, sillä risujen lisäksi esitykset keräsivät myös ruusuja.Yhteensä kyseessä on noin 2,4 miljardin euron vuotuinen potti, josta yliopistojen osuus on 1,6 ja ammattikorkeakoulujen 0,8 miljardia euroa.julkistetuissa malleissa tutkintojen merkitys korostuisi, mutta vastedes otettaisiin huomioon myös niiden alakohtaiset ”kalleuserot”, nopea valmistuminen ja korkeakoulupaikkojen tehokkaampi käyttö.Tehokas käyttö tarkoittaa sitä, että jo tutkinnon entuudestaan suorittaneen toinen tutkinto toisi korkeakoululle vain puolet siitä, mitä ensimmäinen tutkinto toisi. Korkeakoulujen olisi siis taloutensa kannalta järkevää suosia entistä enemmän ensimmäistä tutkintoaan suorittavia.Sen sijaan elinikäisen eli jatkuvan oppimisen osuus rahoitusmalleissa kasvaisi.rahoitusmalli on Vaasan yliopiston mukaan sangen monimutkainen ja sen vaikutuksia on haastava ennakoida, minkä takia sitä ei tulisi ottaa käyttöön.Päähuoli Vaasan yliopistolla on se, että maltillisiksi väitetyt mallin muutokset vaikuttaisivat käytännössä tuntuvasti yksittäisten yliopistojen rahoitukseen.”Kyse on jopa kymmenen miljoonan euron vuosittaisista muutoksista euromääräisessä rahoituksessa yksittäisen yliopiston kohdalla”, yliopisto suomii ja perää kolmen prosentin ylärajaa vuositason muutoksille.Ammattikorkeakouluista Laurea on laskenut, että uusi malli tarkoittaisi sen rahoituksen laskua vuositasolla noin 4,5 miljoonaa euroa, ”mikä on kohtuutonta ottaen huomioon niin koulutuksen korkean vetovoiman kuin työllistymisen nykytilanteessa”.yliopisto pitää myös alakohtaisia kustannuskertoimia liian suurina, etenkin kun ne yhdistyvät tavoiteaikoihin.”Ei ole mitenkään perusteltua, että tutkintojen rahoitusta laskettaessa esimerkiksi lääkärin tutkinto kerrotaan ensin alakohtaisella kertoimella kolme ja sitten vielä uudelleen tavoiteaikakertoimella 1,5”, yliopisto mainitsee esimerkin.Tavoiteajassa valmistuneesta lääkärin tutkinnosta maksettaisiin jopa 63 000 euroa, kun ylemmän korkeakoulututkinnon arvo ilman kertoimia on 14 000 euroa.jo työllistyneen kauppatieteen maisterin kerroin olisi 1 tai jopa 0,5, jos kyse on toisesta tutkinnosta.Tavoiteajassa valmistumisesta palkitseminen voi Vaasan yliopiston mukaan kannustaa yliopistoja myös rakentamaan väyliä, joissa opintojen ensimmäinen vuosi järjestetään maksullisena opetuksena avoimessa yliopistossa, jolloin opiskelija jää myös opintososiaalisten etuuksien ulkopuolelle.muutkin yliopistot arvostelevat ministeriön ohjauksen voimistumista ja autonomian kaventumista rahoitusmallin myötä. Myös mallien nopeaa vaihtumistahtia moitittiin jo ennen uusien julkistamista.Oulun yliopiston mukaan esitetty malli ei kannusta koulutusalojen tai korkeakoulujen yhteistyöhön, vaan johtaa kilpailuun siitä, kuka tuottaa eniten ja nopeimmin tutkintoja.”Tämä kehitys heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin, moninaisiin opintopolkuihin ja kansainvälistymiseen”, Oulun yliopisto lausuu.yliopisto huomauttaa myös, että mittari yrittäjiksi työllistyneiden määrästä voi asettaa yliopistot eriarvoiseen asemaan sen mukaan, mitä koulutusaloja niillä on: julkishallinnon tehtäviin koulutettavat työllistyvät harvemmin yrittäjiksi kuin tekniikan ja kauppatieteen alan valmistuneet.Lapin yliopiston mukaan on perustelua, että rahoitusmallissa luovutaan kansainvälistä liikkuvuutta, kuten opiskelijavaihtoa palkitsevista mittareista, koska se on jo yliopiston arkea.Sen sijaan esimerkiksi Aalto-yliopisto haluaisi säilyttää opiskelijavaihdon palkitsemisen vielä erikseen.yliopiston mielestä koulutuksen rahoitusosuus (42 prosenttia) mallissa on liian suuri suhteessa tutkimuksen osuuteen (34 prosenttia).”Tämä vähentää entisestään Suomen kilpailumahdollisuuksia verrokkimaihinsa verrattuna ja vaikeuttaa tutkimukseen perustuvan opetuksen antamista.”Toisen samantasoisen tutkinnon huomioiminen pienemmällä kertoimella antaa Helsingin yliopiston mukaan koulutuspoliittisesti ristiriitaisen viestin, kun toisaalta jatkuvaa oppimista pitäisi tukea.Helsingin yliopisto esittääkin, että toinen saman tasoinen tutkinto huomioidaan vastakin samalla kertoimella kuin ensimmäinen suoritettu tutkinto.keskusliitonkin (EK) mukaan toisen samantasoisen tutkinnon huomiointi pienemmällä kertoimella on ongelmallinen etenkin säädellyillä aloilla.”Useiden samantasoisten tutkintojen suorittamiseen ei ole syytä luoda kannusteita, mutta esimerkiksi rakennus- tai sosiaali- ja terveysalalle työllistymiseen vaaditaan tietty tutkinto. Osaajien saaminen säännellyille aloille voisi vaikeutua turhaan, mikäli korkeakoulujen kannusteita näille aloille suuntavien alanvaihtajien koulutukseen heikennetään”, EK sanoo.Rakennusteollisuus RT ei hyväksy toisen tutkinnon pienempää kerrointa.”Rakennusalalla on hyvin laajasti käytössä pätevyysvaatimuksia, joiden pohjakoulutuksena on alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaan rakennusalan ammattikorkeakoulututkinto”, RT huomauttaa.”Jos rahoitusmallissa olisi pienempi kerroin toiselle tutkinnolle, olisi rakennusalalle huomattavasti vaikeampaa saada osaavaa työnjohtoa alan ulkopuolelta, koska useimmissa tapauksissa tällaisilla alanvaihtajilla on jo korkeakoulututkinto joltain toiselta alalta”, RT toteaa.kannattaa tutkintojen alakohtaisten kustannuserojen huomioimista.Myös toisen samantasoisen tutkinnon ensimmäistä pienempi kerroin Insinööriliiton mukaan ymmärrettävää, mutta sen vaikutukset jo tutkinnon omaavien osaamisen päivittämiseen ovat arvaamattomia.”Mikäli kerroin jää lopulliseen asetukseen, pitää varmistaa, että esimerkiksi terveyssyistä alaa vaihtavilla on edelleen oltava aito mahdollisuus kouluttautua kokonaan uudelle alalle”, liitto lausuu.ammattijärjestön OAJ:n mielestä aikaisempi tutkinto ei saisi vaikuttaa rahoitukseen, koska alanvaihtajia on jatkossakin työelämän murroksen takia.Teknologiateollisuus taas pitää perusteltuna, että toisella samantasoisella tutkinnolla olisi pienempi kerroin, jolloin malli kannustaisi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.ammattikorkeakoulujen kannat poikkeavat toisistaan monin kohdin. Esimerkiksi Haaga-Helia pitää eri alojen tutkintojen jakoa kustannuskertoimien perusteella kolmeen koriin liian jyrkkänä.Myös toinen saman tasoinen tutkinto pienemmällä kertoimella on ongelmallinen opiskelijavalintojen kannalta: tutkinnonsuoritusoikeus on yksilön subjektiivinen oikeus.rehtoriyhdistys Arene myöntää, etteivät sen jäsenet ole yksimielisiä esitetyistä tutkintokorien kustannuskertoimista.Myös toisen tutkinnon suorittamisen kerrointa osa Arenen jäsenistä pitää kohtuuttomana, mutta osa ei. Työvoimapulan aikana se olisi ongelma erityisesti pääkaupunkiseudulla ja sosiaali- ja terveysalalla.