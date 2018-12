Politiikka

”Pakko se on uskoa”– yliopistoväen edustajat peräävät taas päättäjiltä tieteelle arvostusta ja rahaa

”Rahoitusmalli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Professoreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisestikin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilöstöjärjestöt

Samanlaista

”Yliopistoilla

”Pakko

Liittojohtajat

Lobbaustapaamisten