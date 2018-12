Politiikka

Annika Lapintien johtama perustuslakivaliokunta teki tiedustelulakeihin paljon korjauksia – ”Olen varma, että

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Toivottavasti-sana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapintien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasemmistoliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapintie

Annika Lapintien

Lapintie

Viisi kysymystä Annika Lapintielle