Aktiivimalliin lisää vaihtoehtoja huhtikuun alusta – Esimerkiksi kunta tai rekisteröity yhdistys voi järjestää aktiivisuutta kerryttävää toimintaa

Aktiivimalliin lisää vaihtoehtoja huhtikuun alusta – Esimerkiksi kunta tai rekisteröity yhdistys voi järjestää

laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta jatkossa hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi.Huhtikuun alusta lähtien esimerkiksi kunnan, Työttömien Keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliitto tai ammattijärjestö voisi järjestää hyväksyttävää toimintaa.Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi aktiivisuutta.kuitenkin edellyttää, että jos toimintaa järjestää rekisteröity yhdistys, sen tulee saada julkista rahoitusta työllistymistä tukevaa toimintaansa varten.Tällä hetkellä muiden kuin työvoimaviranomaisten järjestämä valmennus ei kerrytä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, vaikka valmennuksen sisältö vastaisi viranomaisten valmennuksia.Hallitus myös edellyttää, että rekisteröidyillä yhdistyksillä on oltava valmiuksia järjestää valmennusta, joka ”tosiasiassa tukee osallistujien työllistymistä”, tiedotteessa ilmoitetaan.ei kuitenkaan laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta.”Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa”, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrotaan.Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut tai osallistuminen rekrytointitapahtumiin.Aiemmin hallitus jo muutti työttömyysturvalakia niin, että jatkossa 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat opiskella enintään kuusi kuukautta työttömyysetuutta menettämättä.Aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta voi jatkossa osoittaa, jos työtön on lainmuutoksen mahdollistamalla tavalla opiskellut noin kolmen kuukauden aikana vähintään viisi päivää.omaehtoisen työnhaun mallista eli niin sanotusta aktiivimalli kakkosesta on jo siirretty osana irtisanomiskiistan ratkaisua kolmikantaiseen valmisteluun.Työryhmällä on aikaa helmikuun loppuun, eli todennäköisesti nykyinen eduskunta ei ehdi käsitellä asiaa.