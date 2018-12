Timo Soinin suosio ulkoministerinä on painunut pohja­lukemiin – kansan arvioissa Petteri Orpo on onnistunut paremmin kuin Soini ja Juha Sipilä Hallituksen suosio on kohentunut aavistuksen. Tulos on hallituksen toimikauden parhaimmistoa. Kansa arvioi vihreiden oppositiopolitiikan lähes yhtä hyväksi kuin Sdp:n.