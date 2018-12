Politiikka

Monet verot ja etuudet muuttuvat vuodenvaihteessa – Ansioiden verotus kevenee, alkoholin kiristyy

Monet

Verojen

Asuntolainojen

Alkoholista

Lämmitys- ja

Toimeentulotukea

Vähimmäismääräisiä

Kovaa kritiikkiä

keskeiset verot ja etuudet muuttuvat perinteisesti vuodenvaihteessa. Niin myös tänä vuonna.Ansiotulojen verotus kevenee hiukan. Teknisesti verotus kevenee niin, että perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä korotetaan.Tämän lisäksi valtion verotusta tarkistetaan niin, ettei ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia.Verotus voi silti myös kiristyä, sillä Veronmaksajien keskusliiton tietojen mukaan 46 kuntaa nostaa kunnallisveroprosenttia. Viidessä kunnassa veroprosenttia kevennetään.kaltaiset sosiaalivakuutusmaksut pysyvät jokseenkin ennallaan, koska palkansaajan työeläkevakuutusmaksut nousevat 0,4 prosenttia, mutta työttömyysvakuutusmaksu alenee vastaavasti 0,4 prosenttiyksikköä.Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan kokonaisuudessaan palkkaverotus pysyy suunnilleen edellisvuoden tasolla, pienituloisimmilla veroprosentti hieman kevenee.Myös eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät suunnilleen ennallaan.korkovähennysoikeus pienenee, kuten se on pienentynyt koko nykyhallituksen valtakauden ajan. Asuntolainojen koroista voi vähentää 25 prosenttia vuonna 2019. Se on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018.Hallitus pyrkii lisäämään työvoiman liikkuvuutta muun muassa niin, että työasuntovähennyksen kuukausikohtainen enimmäismäärä nousee 250 eurosta 450 euroon.suomalaiset maksavat ensi vuonna aikaisempaa enemmän veroja, mutta kovin paljon se ei kukkarossa tunnu.Veronmaksajien keskusliiton laskelman mukaan kiristyksen nostaa oluttölkin hintaa noin 0,02 euroa, viinipullon hintaa noin 0,13 euroa ja Koskenkorva-pullon hintaa noin 0,22 euroa, mikäli hinta muuten pysyy ennallaan mutta arvonlisäveron korotus otetaan huomioon.Virvoitusjuomien valmisteveron korotus nostaa 1,5 litran virvoitusjuomapullon hintaa arviolta noin 0,09 euroa.työkonepolttoaineiden verotusta korotetaan hieman. Veronmaksajien mukaan öljy- ja kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannusten arvioidaan nousevan noin 14 eurolla vuodessa.Auton ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä maksettavan autoveron kevennys suosii pienipäästöisiä autoja. Myös kerran vuodessa maksettavaa ajoneuvoveroa kevennetään.Tupakkaveron korotus sen sijaan voi jo tuntua, jos tupakkaa polttaa paljon. Tupakka-askin hintaa kiristys nostaa noin 60 senttiä, mikäli korotus vaikuttaa hintaan täysmääräisesti.Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin yläraja nousee 0,90 prosentista prosenttiin. Alaraja pysyy 0,41 prosentissa. Kunnat päättävät omista kiinteistöveroprosenteistaan lain sallimien vaihteluvälien sisällä.Hallitus on esittänyt, että sähköisten julkaisujen arvonlisäveroa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin heinäkuun 2019 alusta alkaen. Alennus koskee sähköisiä kirjoja ja äänikirjoja, sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä sekä painettujen lehtien irtomyyntiä.korotetaan. Yksin asuvan aikuisen toimeentulotuen perusosan määrä kasvaa 6,08 euroa kuukaudessa. Vuonna 2019 sitä maksetaan 497,29 euroa kuukaudessa.Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jätetään tekemättä kansaneläkkeen lisäksi muun muassa vammaisetuuksiin, rintamalisiin, työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen sekä lapsikorotukseen.Takuueläkettä sen sijaan korotetaan. Monikkoperheiden isien isyysrahakautta pidennetään, lasta yksin huoltavalle äidille annetaan oikeus pidempään vanhempainpäivärahakauteen ja adoptiovanhempainrahakautta pidennetään. Reseptilääkkeiden vuotuinen omavastuu alenee 605,13 eurosta 572 euroon.päivärahoja kuten sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa, kuntoutusrahaa ja erityishoitorahaa korotetaan työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Lisäksi sairauspäivärahan 55 päivän odotusaika poistuu ja sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen samoin periaattein kaikille vähintään vähimmäismääräisenä.Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan tehdään parannuksia.saanutta työttömien aktiivimallia muutetaan 1. huhtikuuta lähtien niin, että aktiivimallissa aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestävien toimijoiden piiriä laajennetaan.Jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta.Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voisi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle aktiivisuutta.