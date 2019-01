Politiikka

Presidentti Niinistön uudenvuoden­puhe luettavissa kokonaisuudessaan

Kansalaiset,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos paras

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muuttoliike

Voimme

On muistettava

Paitsi