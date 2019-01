Presidentti Niinistö kehotti uudenvuoden puheessaan maahanmuuttajia ”ohjaamaan omiaan” – HS kysyi presidentiltä, ovatko yhteisöt vastuussa jäsentensä teoista

Politiikka

Presidentti Niinistö kehotti uudenvuoden puheessaan maahanmuuttajia ”ohjaamaan omiaan” – HS kysyi presidentilt

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisia

Niinistö

Lue Niinistön puhe sanasta sanaan:

Kansalaiset,

Jos paras

Euroopalla

Muuttoliike

Voimme

On muistettava

Paitsi