Politiikka

Rikokset jäävät tutkimatta, joten miksei poliiseja vain palkata lisää? Siihen on neljä syytä

Koko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Palkattavia poliiseja ei ole

2. Koulutusmäärät ovat jo tapissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Rikostutkinta ei innosta valmistuneita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Jos poliisille annetaan paljon lisärahaa, keneltä otetaan pois?