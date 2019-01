Politiikka

Tutkimus: Pääministerin nimi ja hallituksen kokoonpano suomalaisille aiempaa tärkeämpiä vaaliteemoja

tuoretta kyselytutkimusta on uskominen, tekevät suomalaiset äänestyspäätöksensä kevään eduskuntavaaleissa pitkälti samojen asiakysymysten perusteella kuin aiemminkin.Terveys- ja sosiaalipalveluiden laatu, työttömyys, koulutus ja julkisen talouden kunto ovat kansalaisten mielestä eduskuntavaalien tärkeimpien teemojen joukossa, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) tilaama kyselytutkimus. Teemat ovat pitkälti samoja, jotka nousivat esiin edellisessä vastaavassa tutkimuksessa 12 vuotta sitten.haastateltaville esiteltiin kaikkiaan 47 erilaista mahdollista vaaliteemaa, ja vastaajat punnitsivat niitä neliportaisella asteikolla sen mukaan, miten tärkeäksi he kokivat niihin vaikuttamisen huhtikuun eduskuntavaaleissa.Tulosten mukaan sairaiden hoitoa pitää erittäin tai melko tärkeänä vaaliteemana 90 prosenttia suomalaisista. Seuraavana kärjessä tulevat nuorten syrjäytyminen, vanhusten hoito ja työttömyys.kerran vaaliteemoja selvitettiin samanlaisella kyselyllä tammikuussa 2007. Tärkeimpien teemojen lista näytti tuolloin hyvin pitkälti samalta, mutta selkeitä eroavaisuuksia kansalaisten painotuksissa on niin ikään helppo nähdä.Verrattuna kolmen vaalikauden takaiseen tilanteeseen kansalaiset pitävät nyt selvästi tärkeämpänä vaikuttaa siihen, kuka nousee uudeksi pääministeriksi ja mitkä puolueet hallituksen muodostavat. 2007 eduskuntavaalien alla 42 prosenttia suomalaisista piti pääministerin henkilöä tärkeänä vaaliteemana, kun nyt tätä mieltä on 68 prosenttia suomalaisista. Hallituspohjaan vaikuttamista tärkeänä asiana pitävien osuus on samassa ajassa noussut 54 prosentista 76 prosenttiin.Hallituspohja onkin kyselyn mukaan noussut 11. tärkeimmäksi vaaliteemaksi.Myös maahanmuuton painoarvo on kasvanut. Ulkomaalaisia maahanmuuttajia tärkeänä vaaliteema pitää nyt 64 prosenttia vastaajista, kun edellisessä kyselyssä osuus oli 44 prosenttia.Vastaavasti eniten kansalaisten kiinnostusta menettäneet teemat ovat lasten päivähoito, irtisanomiset, lapsilisien taso sekä pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet.kannattajien prioriteetit poikkeavat toisistaan selvästi.Siinä, missä pääministeripuolue keskustan kannattajien kolme tärkeintä teemaa ovat nuorten syrjäytyminen sekä sairaiden ja vanhusten hoito, painottuvat hallituskumppani kokoomuksen äänestäjien mielissä valtion talous ja velan määrä, hallituksen kokoonpano sekä energian saatavuus ja hinta.Pääoppositiopuolue Sdp:n kannattajille tärkeimmät teemat ovat sairaiden ja vanhusten hoito sekä köyhien asema. Vihreiden joukossa painottuvat ilmastonmuutos, koulutusasiat sekä luonnonsuojelu, kun taas vasemmistoliiton kannattajille tärkeimpiä asioita ovat tuloerot, köyhien asema sekä työttömien toimeentulo.Perussuomalaisten kolme tärkeintä teemaa ovat energian saatavuus ja hinta, vanhusten hoito sekä rikollisuus ja rangaistukset. Kyselyn mukaan ulkomaalaiset maahanmuuttajat ei nouse edes perussuomalaisten kannattajien kymmenen tärkeimmän teeman joukkoon.antaa viitteitä myös siitä, mistä kysymyksistä kansalaisia sytyttävää vaalikeskustelua voi olla vaikea käydä.Vähiten kiinnostavien vaaliteemojen listan kärjestä löytyvät kansalaisaktivismi, kehitysavun taso, alkoholihaitat sekä kulttuurin ja urheilun rahoitus. Alle puolet suomalaisista kokee, että näihin asioihin vaikuttaminen on kevään vaaleissa tärkeää.