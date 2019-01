Takaisku hallitukselle: Maakuntauudistus jäämässä tyngäksi, yritykset eivät ehkä saakaan lisäsiivua työnvälityksestä

Politiikka

Takaisku hallitukselle: Maakuntauudistus jäämässä tyngäksi, yritykset eivät ehkä saakaan lisäsiivua työnvälity

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin takaisku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotessa

Ruuhkasta

Yhden