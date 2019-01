Politiikka

Hämeen Sanomat: Oikeus hylkäsi Nuorisosäätiöstä tehdyn konkurssihakemuksen

Käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on hylännyt Nuorisosäätiöstä tehdyn konkurssihakemuksen, kertoi Hämeen Sanomat tiistaina.Konkurssiin asettamista vaati marraskuussa konsulttiyhtiö Pasilver kahden saatavan perusteella. Nuorisosäätiö piti perintätoimia aiheettomina ja perusteettomina.Nuorisosäätiö on puolestaan itse ilmoittanut hakevansa Pasilveriltä puolentoista miljoonan euron konsultointipalkkiota, joka on säätiön mukaan maksettu aiheetta.Nuorisosäätiö tarjoaa tuettua vuokra-asumista nuorille. Säätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Taloussotkujen taustalla on säätiön ex-johdon epäilty rikollinen toiminta.