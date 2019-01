Politiikka

Kun Pariisin kengät olivat liian pieniä, Mari Kiviniemi meni verkko­kauppaan – nyt entinen pää­ministeri siirtyy

Suomen

Verkkokaupan

Kiinasta

Tästä

Kiviniemellä

Kiviniemi

Viisi kysymystä Mari Kiviniemelle

entisen pääministerin ja Kaupan liiton tuoreen toimitusjohtajan Mari Kiviniemen https://www.hs.fi/haku/?query=mari+kiviniemen kengännumero on 41.Kiviniemi sanoo, että hän ei ole verkkokaupan käyttäjänä edelläkävijä mutta Ranskassa asuessa verkkokaupan edut valkenivat jo valikoimien takia.”Ranskattaret ovat vähän pienikokoisempia.”Niinpä Kiviniemi tilasi kenkiä Suomessakin tunnetusta Zalando-verkkokaupasta. Tutun merkin koko oli helppo valita, ja Ranskan posti hoiti toimitukset moitteettomasti.Vaikka Kiviniemi pitää itseään tavarataloihmisenä, Pariisin kaupat jäivät nuolemaan näppejään ja ostosrahat lähtivät Saksaan.aiheuttama myllerrys on yksi keskeisistä asioista, joihin Kiviniemi joutuu tarttumaan uudessa tehtävässään. Hänet haettiin Ranskasta talousjärjestö OECD:n johtotehtävistä edistämään kaupan alan asiaa.Tekemistä riittää. Kotimaisia kaupan toimijoita hermostuttaa, kun ulkomaiset verkkokaupat laajentavat läsnäoloaan Suomen markkinoilla.Etenkin kiinalaiset verkkokaupat lisäävät harmia, koska niiden kilpailua ei pidetä reiluna. Kiinalaiset eivät joudu painimaan samojen tuoteturvallisuus-, kuluttajansuoja- ja kierrätysvaatimusten kanssa kuin suomalaiset kaupat.Kiviniemi on siis tavallaan samalla asialla kuin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump : kiinalaisten pelisäännöt pitää muuttaa. ”Tässä Trump on oikealla asialla.”länsimaihin lähtevät ostospaketit tulevat kiinalaisille lähettäjille kohtuuttoman halvaksi ikivanhan sopimuksen takia.”Se juontaa juurensa niiltä ammoisilta ajoilta, kun Kiina oli kehitysmaa. Sellainen se ei todellakaan enää ole vaan käyttää häikäilemättömästi edukseen sitä, että saa lähetettyä paketin halvemmalla”, Kiviniemi sanoo.Lisäksi kiinalaiset pystyvät lähettämään alle 22 euron arvoiseksi merkityt tavarat Suomeen ilman arvonlisäveroa. Se on selvä kilpailuetu suomalaisiin kauppoihin verrattuna. Tähän on tulossa muutos, mutta siinä menee vielä yli vuosi.Ruotsi, Norja ja viimeksi Puola ovat jo ottaneet käyttöön ulkomaisten pakettien arvonlisäveron. Kiviniemen ei olekaan helppo hyväksyä Suomen valtiovarainministeriön selitystä, jonka mukaan järjestelmämuutokset vaativat aikaa.”Höpö höpö”, hän sanoo tiukasti.päästään siihen, mitä Kiviniemeltä odotetaan uudessa tehtävässään. Kaupan liitto haluaa nyt saada äänensä kuuluviin. Entinen pääministeri on kova rekrytointi.Kaupan liitto on jäänyt työnantajajärjestöjen joukossa vähän Teknologiateollisuuden varjoon. Syy lienee selvä: valtio on kuunnellut herkällä korvalla teollisuutta, joka voi uhkailla tuotannon siirtämisellä muihin maihin.Kaupat eivät karkaa mihinkään, on helposti ajateltu. Tosin niiden myynti voi murroksessa kadota nopeastikin.Ensi hallituskaudella on nousemassa isoksi asiaksi sosiaaliturvan uudistus. Se on kaupan alallekin läheinen aihe. Työnteko halutaan kaikille kannattavaksi. Kaupat ovat tyypillisiä työpaikkoja niille pienten lasten vanhemmille ja tuoreille maahanmuuttajille, jotka pitäisi vielä saada töihin kansantalouden pelastamisen nimissä.on nimeä ja suhteita, joilla edistää kaupan tavoitteita. Niitä on useita:Kotihoidon tuki pitäisi myllätä kunnolla, ja vanhempia tulisi kannustaa töihin. Lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta osa-aikaisille työntekijöille pitäisi saada poiketa, kun kyse on esimerkiksi maahanmuuttajien tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämisestä. Nuoria ja maahanmuuttajia pitäisi saada kouluttaa tiettyyn tehtävään töiden ohessa aluksi työehtosopimusta pienemmällä palkalla.Työn verotusta pitäisi alentaa edelleen.Sääntelyn purkamista pitäisi jatkaa. Edellinen hallitus vapautti aukioloajat ja alkoholin myyntiä. Seuraavan pitäisi purkaa apteekkien monopoli.Alkon monopoli ei ole vielä samalla iskuetäisyydellä kuin apteekit, mutta myös sitä Kaupan liitto haluaa alkaa purkaa asiaa koskevilla selvityksillä.Lisäksi kaupan ala haluaa poistaa esteitä kauppojen kaavoitukselta. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että isot myymälät pitää sijoittaa kaupunkien keskusta-alueille tai erityisesti osoitetuille paikoille. Näin pyritään huolehtimaan keskustojen elinvoimaisuudesta.”Sitä voidaan tukea monella muullakin tavalla. Nyt yksi ala huolehtii tavoitteesta”, Kiviniemi sanoo.sanoo, että Kaupan liiton tavoitteet istuvat hänelle luonnostaan. Entisen työnantajan OECD:n tavoitteet olivat samankaltaisia eli hyvin markkinamyönteisiä.Kiviniemi edusti jo keskustapoliitikkona puolueen liberaalia laitaa. Hän oli jopa kirjoittamassa 1990-luvun alussa nuorten keskustalaisten manifestia, jossa vaadittiin viinejä ruokakauppaan.Nyt Kiviniemi pääsee jatkamaan vaatimuksen parissa.

1. Ketä lobbasit viimeksi?

”Meillä oli tiistaina eräänlainen vahdinvaihtotilaisuus, jossa olivat paikalla eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajista Antti Lindtman https://www.hs.fi/haku/?query=antti+lindtman Antti Kaikkonen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+kaikkonen ja Kalle Jokinen https://www.hs.fi/haku/?query=kalle+jokinen . Ministereistä paikalla piipahtivat Mika Lintilä https://www.hs.fi/haku/?query=mika+lintila Antti Häkkänen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+hakkanen ja Jari Lindström https://www.hs.fi/haku/?query=jari+lindstrom . Isossa tilaisuudessa se ei ollut kovin henkilökohtaista lobbaamista, mutta aina vähän ehtii.”

2. Kuka työntekijäpuolen edustaja ansaitsee kehut?

”[Palvelualojen ammattiliiton Pamin puheenjohtaja] Ann Selin https://www.hs.fi/haku/?query=ann+selin . Panin ilolla merkille, kun hänet valittiin palvelualojen ammattiliittojen kansainvälisen kattojärjestön puheenjohtajaksi. Minusta on hienoa, kun suomalaiset ovat aktiivisina toimijoina kansainvälisillä kentillä.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

4. Mikä saa sinut vihaiseksi?

”Se, jos asioita ei tehdä kunnolla loppuun saakka vaan vasemmalla kädellä hutaisten.”

5. Mitä aiot tehdä viikonloppuna?

”Käyn lauantaina Näe ry:n palkitsemistilaisuudessa. Kotona on remontti, joten siinä on säätämistä ja siivoamista.”