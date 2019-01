Politiikka

Kansalaisaloite seksuaali­rikoksesta tuomitun oleskelu­luvan automaattisesta peruuttamisesta etenee eduskuntaa

Kansalaisaloite

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karkottaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalaisaloitteessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy