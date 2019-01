Hallitus pääsi nyt sopuun korkeakoulujen tulevasta rahoitusmallista – esitystä rukattiin vielä niin, ettei yhdenkään korkeakoulun rahoitus muutu yhtäkkiä kovin paljon

Politiikka

Hallitus pääsi nyt sopuun korkeakoulujen tulevasta rahoitusmallista – esitystä rukattiin vielä niin, ettei yhd

Valtioneuvosto

Tutkintojen

Työryhmä

Yliopistoissa

Jatkuvan

Arvostelua

hyväksyi torstaina yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kiistellyt rahoitusmallit sopimuskaudelle 2021–2024. Kyseessä on noin 2,4 miljardin euron vuotuinen potti. Malleissa korostuvat entisestään tutkinnot, mutta myös jatkuvan eli elinikäisen oppimisen rahoitus kasvaa.Etenkin pienet korkeakoulut, kuten Vaasan yliopisto, ovat olleet huolissaan siitä, että rahoitusmittareiden pienetkin eli muutaman prosenttiyksikön rukkaukset saattaisivat vaikuttaa miljoonien eurojen verran niiden rahoitukseen.Niinpä malliin lisättiin viime vaiheessa siirtymäsäännös, jonka mukaan vuosien 2021 ja 2022 rahoitusta laskettaessa yksittäisen korkeakoulun se rahoitus, joka ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta, voi vähentyä yhteensä enintään kolme prosenttia verrattuna edellisvuoden tasoon.osuutta ammattikorkeakoulujen rahoituksessa kasvatetaan 56 prosenttiin nykyisestä 40:stä ja yliopistojen rahoituksessa 30 prosenttiin nykyisestä 19:stä.Tutkinnoissa otetaan määrien lisäksi huomioon jatkossa alakohtaiset erot, nopeampi valmistuminen ja korkeakoulupaikkojen tehokkaampi käyttö. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että opiskelijan toisen tutkinnon arvo tai tuotto korkeakoululle on vastedes pienempi kuin ensimmäisen.esitti arvon puolitusta, mutta nyt päädyttiin siihen, että toisen tutkinnon kerroin on yhden sijaan 0,7. Näin haluttiin turvata mahdollisuudet alan vaihtamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.Alakohtaisiin eroissa otettiin huomioon lausuntopalaute niin, että ammattikorkeakouluissa muotoilun ja yliopistoissa biologian, maantieteen ja ympäristötieteen koulutusalat siirrettiin korkeamman kustannuskertoimen ryhmään.tutkimuksen kokonaisrahoitusosuus kasvaa yhden ja ammattikorkeakouluissa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kokonaisrahoitusosuus kahden prosenttiyksikön verran.Myös työllistymisen ja kansainvälistymistä tukevan kilpaillun rahoituksen sekä yliopistojen julkaisujen kannusteita vahvistetaan hieman.oppimisen osuus kasvaa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa yhdeksään prosenttiin nykyisestä viidestä ja yliopistojen mallissa viiteen prosenttiin nykyisestä kahdesta.Jatkuva oppiminen sisältää vastedes avoimien opintojen lisäksi esimerkiksi erikoistumiskoulutukset. Osa tästä rahoituksesta kohdennetaan yhteistyöopintojen perusteella, mikä korostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä.esityksessä aiheutti se, että niin sanotun strategiaperusteisen eli harkinnanvaraisen rahoituksen osuutta haluttiin kasvattaa.Yliopistoilla tämä esimerkiksi profiloitumiseen kannustava rahoituksen osuus nouseekin kritiikistä huolimatta 12 prosentista 15:een, mutta ammatti­korkeakouluilla se pysyy nykyisessä viidessä, vaikka työryhmä esitti kahdeksaa.