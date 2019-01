Politiikka

Vuonna 2035 Suomi onkin valmis – HS kertoo, millaista olisi elämä maassa, joka nollasi hiilipäästönsä

Tiistai, toukokuu 2035. Fahima Jama katsoo kelloa: vasta 6.55. Hän on herännyt itsestään ennen kuin makuuhuoneen sarastusvalot edes syttyvät. Niin käy harvoin, mutta nyt syynä on tuleva työpäivä. Naurettavaa jännittää työpäivää 32-vuotiaana, mutta niin se vain on.