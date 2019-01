Politiikka

Vaalien lähestyminen toi duunarit ja työnantajat samalle puolelle barrikadia – ”Olemme liian pieni kansa ärhen

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä kertaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiselle kiertueelle

Aaltoa

Hirvola sanoo, että

Ihan kaikesta

Hakaniemessä, ammattiyhdistysliikkeen mahtitalon kuudennessa kerroksessa häikäisevä auringonvalo tunkeutuu huoneeseen, kun Suomen merkittävimmän teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto https://www.hs.fi/haku/?query=riku+aalto alkaa puhua.Aallon komentokeskuksessa on Metalliliiton viirejä ja Yrjö Ollilan https://www.hs.fi/haku/?query=yrjo+ollilan duunareita kuvaava taulu. Kaikki on siis kuten pitääkin, mutta tällä kertaa täällä on myös jotain erikoista.Aaltoa, 53, vastapäätä istuu Jaakko Hirvola, https://www.hs.fi/haku/?query=jaakko+hirvola, 59. Hän on työnantajien etuja ajavan Teknologiateollisuuden uusi toimitusjohtaja. Yleensä hän esiintyy julkisuudessa silloin, kun työnantajat ja ay-liike ovat nokkapokalla. Esimerkiksi viime syksynä, kun teollisuus Aallon johtama Teollisuusliitto etunenässä järjesti hallitusta vastaan laajoja poliittisia lakkoja.nämä vastapuolien ykkösvaikuttajat ovat niin samaa mieltä, että HS:n Lauantaivieras-sarjassa esiintyy ensimmäistä kertaa yhden sijaan kaksi henkilöä.Syynä on se, että kaikki keskeiset teollisuuden etuja ajavat liitot sekä työnantajien että työntekijöiden puolelta ovat lähteneet poikkeukselliselle 16 paikkakunnan vaalikiertueelle. Kiertueella he tapaavat satoja kansanedustajaehdokkaita ja muistuttavat heitä, ettei Suomi heidän johdollaan heikentäisi teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.Liitot ovat huolissaan siitä, ettei seuraava hallitus ja eduskunta ymmärrä tarpeeksi teollisuuden merkitystä.”Eduskunnassa vaihtuu paljon edustajia, ja heille on hyvä muistuttaa, millä tavoin Suomen hyvinvointi edelleen rahoitetaan”, sanoo Hirvola.yhteistyö uuden alku?”Siinä mielessä ei, että me olemme kymmeniä vuosia ja monissa asioissa toimineet yhteistyössä työnantajan kanssa, mutta ei se koskaan tahdo näkyä julkisuudessa. Kaikilla liitoilla on sama viesti: ilman toimivaa vientiteollisuutta meillä ei ole tällaista hyvinvointia”, Riku Aalto sanoo.”Me olemme liian pieni kansa ärhentelemään keskenämme kansainvälisellä pelikentällä. Silloin kun oikeasti ratkotaan suuria asiakysymyksiä, yksituumaisuus on meidän voima. Riku Aallon johtaman Teollisuusliiton juuri julkaistu eduskuntavaaliohjelmakin on kuin meiltä kopioitu”, Jaakko Hirvola sanoo.”Ilmaisutavat voivat olla erilaisia, mutta tärkeimmät viestit ovat samoja, kuten se, että pitää saada lisää panostuksia osaamiseen ja tutkimustoimintaan, investoinnit käännettyä kasvuun ja saada nykyistä sujuvampi toimintaympäristö teollisuudelle”, Hirvola jatkaa.Toimintaympäristö tarkoittaa muun muassa ennakoivia ja kansainvälisesti ottaen kohtuullisia veroja, joustavia lupahakemuksia ja ylipäätään sääntelyä, joka ei aiheuta enempää kuluja kuin sääntely aiheuttaa ulkomaalaisille kilpaileville yrityksille.lähtee Kemianteollisuuden, Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden sekä palkansaajapuolelta Paperiliiton ja Teollisuusliiton johtoa.Kiertue itse asiassa jo lähti liikkeelle Helsingistä hotelli Presidentistä viime keskiviikkona. Teollisuuden sanaa oli tullut kuulemaan yli 60 kansanedustajaehdokasta. Varsinaisesti kampanja avataan tiistaina 22. tammikuuta.Lobbausvoimaa näillä liitoilla riittää enemmän kuin yhdelläkään muulla ryhmällä.Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö KPMG:n selvityksen mukaan teollisuus työllistää Suomessa suoraan 470 000 ihmistä ja välillisesti noin 43 prosenttia työllisistä eli 1,1 miljoonaa ihmistä. Ala tuo julkiseen kassaan 28 miljardin euron verotulot, mikä vastaa noin puolta valtion vuotuisista menoista.kaivelee yhä vuosi 2011. Silloin työnantajat ja työntekijät rahoittivat yhdessä Entä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet -mainoskampanjan.”Tästä kampanjasta meidän huoli kumpuaa. Muilta aloilta tuli koko ajan viestiä, että keitä te luulette olevanne. Suomihan pärjää palveluliiketoiminnalla, he sanoivat. Silloin ei oikein tajuttu teollisuuden merkitystä”, Aalto sanoo.Liitot kertovat kansanedustajille muun muassa, että Suomella on kokonaisuutena mennyt kymmenen vuotta huonosti. Tavara- ja palveluvienti olisi 40 prosenttia suurempaa, jos se olisi sujunut yhtä hyvin kuin keskimäärin euromaissa.Vaikka vuodesta 2017 vienti on kasvanut, edessä on todennäköiset kovemmat ajat.”ilmastoinnostus ei saa johtaa paniikkitekoihin”. Hän pelkää populismin leviävän ilmastopuheeseen.”Olen huolissani, miten käy meidän kansainvälisen kilpailukyvyn, kun nyt olemme ilmastoinnostuksessamme kovasti puhtaan maailman perään”, Hirvola sanoo.Hänen mukaansa myös suomalainen teollisuus toimii puhtaamman ilmaston puolesta, mutta sitä on vaikea tehdä, jos valtion toimesta kilpailukyky heikkenee eikä valtio panosta riittävästi tutkimukseen.”Haluamme kaikkien päättäjien muistavan, että päästöjään koko ajan vähentävä suomalainen teollisuus on jo ekoteko kansainvälisessä vertailussa.”Aalto nyökkää. ”Kun valtio tekee toimiaan, niiden pitää olla mahdollisimman tasavertaisia verrattuna muihin maihin. Ei voi mitään sille, että yritykset hakeutuvat sinne, jossa niiden on edullisinta toimia”, hän vastaa.Heidän ilmastohuolensa koskee eritoten sähkön hintaa. Kansanedustajaehdokkaat tulevat kuulemaan, että teollisuussähkön hinta on saatava EU:n minimiin.Aalto ja Hirvola eivät ole samaan mieltä. Hirvola olisi valmis jopa poistamaan työvoiman saatavuusharkinnan, mutta Aalto ei. Harkinta tarkoittaa, että EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleva työntekijä saa työntekijän oleskeluluvan vain, jos hänellä on työpaikka, johon ei löydy sopivaa työvoimaa suomalaisilta työmarkkinoilta.Molempien mielestä Suomessa on kuitenkin valtava osaajapula, jonka takia tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. He ovat myös huolissaan aivovuodosta ja siitä, että Suomessa opiskelleet ulkomaalaiset eivät jää Suomeen.”Jos joku ulkomailta tullut on saanut yliopistotutkinnon tehtyä täällä, siihen pitäisi niitata saman tien myös työlupa”, Aalto sanoo.

Mikä olisi yksi asia, joka ainakin pitäisi saada seuraavan hallituksen ohjelmaan?

Kolme kysymystä Riku Aallolle ja Jaakko Hirvolalle

”Meidän vaaliohjelmassa vaaditaan poikkihallinnollista teollisuuden toimintaedellytysten kasvuohjelmaa, johon liittyisivät koulutus ja innovaatiot. Jos yksi, niin tämä. Suomella ei ole kunnon elinkeinopoliittista linjaa”, Aalto sanoo.”Minä äänestän myös tätä”, Hirvola vastaa.”Sillä mennään”, Aalto kuittaa.

1. Ketä lobbasit viimeksi?

https://www.hs.fi/haku/?query=riku+aalto:

https://www.hs.fi/haku/?query=jaakko+hirvola:

2. Riku Aalto, kehu Jaakko Hirvolaa. Jaakko Hirvola, kehu Riku Aaltoa.

Aalto: https://www.hs.fi/haku/?query=aalto: Jaakko tulee työmarkkinagenren ulkopuolelta, ja hänen erityinen ominaisuutensa on kyky ajatella laatikon ulkopuolelta. Me, jotka olemme olleet alalla vuosikymmeniä, ajattelemme vähän liian suppeasti. Jaakko osaa ajatella laaja-alaisesti. Hirvola: https://www.hs.fi/haku/?query=hirvola: Riku on sydämeltään Suomen etua ajava teollisuusmies. Hän hakee Suomen etua laajasti. Rakentava keskustelukumppani.

3. Mikä sinua on erityisesti häirinnyt työnantajien tai palkansaajien edunvalvonnassa?