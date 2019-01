Politiikka

Veikkaus aikoo karsia 400 työtehtävää – aikoo lopettaa uhkapelit ravintoloissa

Valtion rahapeliyhtiö Veikkaus aikoo lopettaa ravintoloiden pelipöydät. Siksi yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joihin kutsutaan 1 300 henkeä.



Yhtiön arvioima henkilöstövähennys on noin 400 henkeä, joista suurin osa on osa-aikaisia. Uudelleenjärjestelyillä Veikkaus tavoittelee kustannusrakenteen uudistamista ja toiminnan tehostamista.



”Huolehdimme Veikkauksen tulevaisuudesta kiristyvässä digitaalisessa kilpailutilanteessa. Asiointia siirtyy voimakkaasti digikanavaan ja kaupan rakennemuutoksen seurauksena myyntipaikkaverkostomme on viime vuosina supistunut merkittävästi”, sanoo toimitusjohtaja Olli Sarekoski tiedotteessa.