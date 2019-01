Yksi grafiikka näyttää, mitkä ovat Sdp:n johdossa tuuraavan kolmikon erot Antti Rinteeseen – Sanna Marin on johtajista vasemmistolaisin, Ville Skinnari konservatiivisin

Politiikka

Yksi grafiikka näyttää, mitkä ovat Sdp:n johdossa tuuraavan kolmikon erot Antti Rinteeseen – Sanna Marin on jo

Juuri nyt

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvokartan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konservatiivi–liberaali-akselilla

HS pyysi