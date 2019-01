Helsinki verottaa maakuntakeskuksista kevyimmin, Kokkolassa kirein kuntavero – Katso HS:n hakukoneesta, miten omat verosi muuttuisivat muuttamalla toiseen kuntaan

Politiikka

Helsinki verottaa maakuntakeskuksista kevyimmin, Kokkolassa kirein kuntavero – Katso HS:n hakukoneesta, miten

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005950658.html

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalluinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos sitten