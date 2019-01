Politiikka

Työllisyydessä roima parannus – Ekonomisti: ”Oho, mitä lukuja”

Tilastokeskuksen torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilman kausivaihtelupuhdistusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudet luvut herättivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työvoiman ulkopuolella