Tilastokeskuksen yliaktuaari: Vuonna 2017 vain 0,04 prosenttia kaksoiskansalaisista oli epäiltynä seksuaalirikoksista

Politiikka

Tilastokeskuksen yliaktuaari: Vuonna 2017 vain 0,04 prosenttia kaksoiskansalaisista oli epäiltynä seksuaalirik

Tilastokeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuona aikana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2017

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Normaalisti