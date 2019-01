Sdp:n vaaliohjelman tärkein tavoite on pysäyttää eriarvoistumisen kasvaminen – kokoomuksen mielestä ilmiötä ei ole olemassa

Politiikka

Sdp:n vaaliohjelman tärkein tavoite on pysäyttää eriarvoistumisen kasvaminen – kokoomuksen mielestä ilmiötä ei

Sdp julkisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minkä Suomessa pitäisi puolueen mukaan seuraavassa neljässä vuodessa muuttua?

Kolme keinoa, joilla tämä saadaan aikaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllättävin avaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutuin linjaus

Kallein vaalilupaus

Mistä tulevat rahat?

Kynnyskysymykset ensi vaalikaudelle