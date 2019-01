Koko oppositio jättää välikysymyksen vanhustenhoidosta – ”Esperi on osoittanut, että on riskialtista rakentaa sote-uudistusta yritysten omavalvonnan varaan”

Politiikka

Koko oppositio jättää välikysymyksen vanhustenhoidosta – ”Esperi on osoittanut, että on riskialtista rakentaa

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskuntaryhmät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marinin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy