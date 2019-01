Politiikka

Mitä lumiukko voi kertoa puolueesta? Näiden kuvien perusteella paljonkin

Eduskuntaryhmät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliittisen

Oikaisu 30.1.2019 klo 19.15: Paavo Väyrysen eduskuntaryhmä ei osallistunut tapahtumaan.