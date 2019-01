Politiikka

Keskustakin haluaa velvoittavan hoitajamitoituksen lakiin – Kaikista puolueista ainoastaan kokoomus vastustaa

Keskusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä hetkellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituskumppani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko oppositio

Pienin hallituspuolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy