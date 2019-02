Politiikka

YK:n ihmis­oikeus­komitea: Suomi loukkasi saamelaisten oikeuksia hyväksymällä äänestäjiä saamelais­käräjien va

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy