Keskusta haluaa parantaa perusturvaa 600 miljoonalla eurolla – pääkohde on takuueläkkeen nostaminen 100 eurolla

Politiikka

Keskusta haluaa parantaa perusturvaa 600 miljoonalla eurolla – pääkohde on takuueläkkeen nostaminen 100 euroll

Keskusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varapuheenjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhusten

Keskusta

Minkä Suomessa pitäisi puolueen mukaan seuraavassa neljässä vuodessa muuttua?

Kolme keinoa, joilla tämä saadaan aikaan

Yllättävin avaus

Tutuin linjaus

Kallein vaalilupaus

Mistä tulevat rahat?

Kynnyskysymykset ensi vaalikaudelle