Oppositio teki lakialoitteen tiukemmasta hoitajamitoituksesta vanhuspalveluihin, Sdp:n Lindtman kutsui Orponkin allekirjoittamaan aloitteen

Politiikka

Oppositio teki lakialoitteen tiukemmasta hoitajamitoituksesta vanhuspalveluihin, Sdp:n Lindtman kutsui Orponki

Oppositioryhmät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreiden