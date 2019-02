Politiikka

Eduskunnan valiokunnat laajensivat Supon tiedustelu­kieltoja ulkomaille: Toimittajan lähdesuojaa, lääkärin, as

Tiedustelulakeja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kumpikaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mietinnöissään

Esimerkiksi

Hallintovaliokunnan