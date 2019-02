Perussuomalaiset leikkaisivat vaalikauden aikana kaksi miljardia VM:n virkamiesehdotuksen tavoin – kohteina tuulivoima ja maahanmuuttajat

Politiikka

Perussuomalaiset leikkaisivat vaalikauden aikana kaksi miljardia VM:n virkamiesehdotuksen tavoin – kohteina tu

Seuraavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siihen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaisten

Halla-aho

https://yle.fi/uutiset/3-10633111