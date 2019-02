Politiikka

Suomi vaihtaa sota­harjoituksen nimen, joka yhdistettiin natsien operaatioon – Puolustus­ministeri: ”Eläimet v

Bryssel

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nato-kokoukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brysselissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy