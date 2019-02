Politiikka

”Tämä systeemi ei vain toimi” – Soten käsittely keskeytyi jälleen, perustus­laki­valiokunta uhrasi aiheelle va

Sosiaali

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Valiokunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy