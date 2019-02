Politiikka

Suuryritysten pää kääntyi: Elinkeinoelämän päälobbari vaatii kunnianhimoisia ilmastotavoitteita

Kuka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konkreettinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Kunnianhimoinen

Ponnistukset

Viisi kysymystä Pekka Lundmarkille