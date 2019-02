Politiikka

Irakin Suomen-suurlähettiläs kommentoi irakilais­kenraalin miljoona­tarjousta pakko­palautusten vauhdittamisek

Irakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005999415.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurlähettiläs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurlähettiläs

Suomeen

”Jos otamme vastaan pakkopalautettavia, niin mihin nämä ihmiset laitetaan? Telttoihinko”

Sabti

Sabtilla

Keskustelu

Sabti